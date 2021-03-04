Работа такая ведется, - Шмыгаль об украинской вакцине от коронавируса

4 марта, 2021, 13:19

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что украинские ученые принимали участие в разработках вакцин от коронавируса в разных странах и в Украине

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Что касается украинской вакцины. Во-первых, украинские ученые принимали участие в разработках вакцин и в разных странах, и в Украине. Поскольку уже много вакцин разработано, то украинская вакцина также начинала разрабатываться и действительно группы ученых над этим работали. Моя личная позиция - на сегодня уже конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что даже в условиях появления украинской вакцины нужно будет проводить дополнительные исследования, а это займет еще 9-10 месяцев.

"Это долго. Мы к этому времени уже воспользуемся существующими продуктами на рынке. Но если интересно про украинскую вакцину, то работа учеными такая ведется. С министром здравоохранения в случае появления такой вакцины предложим такой продукт испытать. Что касается эффективности вакцин. Вакцины должны быть качественные - от 70% эффективности. Они должны быть безопасны. Эти вещи мы проверяем ", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в правительстве не исключают введения жесткого карантина .

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