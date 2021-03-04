Шмыгаль: В Украине началась третья волна пандемии коронавируса, возможны жесткие ограничения

4 марта, 2021, 13:11

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19. В правительстве не исключают введения жесткого карантина

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства 4 марта.

Он отметил, что уже сейчас введены "красные" зоны карантина в нескольких областях.

"Уже сейчас очевиден факт, что у нас началась третья волна пандемии. Уже в Ивано-Франковской области и Черновицкой введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе", - отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что близка к критической сейчас ситуация в еще нескольких западных областях и Киеве.

"Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то наверное у нас не будет другого выхода, как введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что вакцинация очень длительная, и чтобы избежать жесткого локдауна, население должно придерживаться карантинных рекомендаций, носить маски и тому подобное.

Напомним, 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 марта.

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