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Espreso.tvСпорт"Ингулец" подписал контракт с воспитанником "Шахтера"

"Ингулец" подписал контракт с воспитанником "Шахтера"


фото: FootBoom.com
Полузащитник Игорь Чайковский стал игроком "Ингульца" из пгт Петрово

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

"Ингулец" заявил 29-летнего хавбека Игоря Чайковского на Украинскую Премьер-лигу. Полузащитник будет выступать под 19-м номером. Стороны подписали контракт до июня этого года.

Чайковский известный фанатам благодаря выступлениям за "Зарю", где он провел 141 матч. Полузащитник защищал цвета луганской команды в 2010, с 2013 по 2017 и с 2019 по 2021 годы. Также играл в "Мариуполе" и российском "Анжи". Является воспитанником донецкого "Шахтера".

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