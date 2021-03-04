"Ингулец" подписал контракт с воспитанником "Шахтера"

4 марта, 2021, 17:25

Полузащитник Игорь Чайковский стал игроком "Ингульца" из пгт Петрово

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

"Ингулец" заявил 29-летнего хавбека Игоря Чайковского на Украинскую Премьер-лигу. Полузащитник будет выступать под 19-м номером. Стороны подписали контракт до июня этого года.

Чайковский известный фанатам благодаря выступлениям за "Зарю", где он провел 141 матч. Полузащитник защищал цвета луганской команды в 2010, с 2013 по 2017 и с 2019 по 2021 годы. Также играл в "Мариуполе" и российском "Анжи". Является воспитанником донецкого "Шахтера".

3 марта полузащитник Ахмед Алибеков вернулся из аренды в российской "Уфе" в киевское "Динамо".