Луческу вернул в "Динамо" футболиста из российского клуба

3 марта, 2021, 09:42

Полузащитник Ахмед Алибеков вернулся из аренды в российской "Уфе" в киевское "Динамо"

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Премьер-лиги .

"Динамо" внесло Алибекова в заявку на вторую часть сезона.

22-летний полузащитник перешел в "Уфу" в сентябре 2020 года, но за это время сыграл за российский клуб лишь 3 матча.

В прошлом сезоне Алибеков выступал на правах аренды в чешском "Слован".

На счету хавбека 10 матчей в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, "Динамо" отдало Алибекова в аренду в "Уфы" 24 сентября 2020.

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