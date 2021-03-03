Луческу вернул в "Динамо" футболиста из российского клуба
3 марта, 2021, 09:42
Полузащитник Ахмед Алибеков вернулся из аренды в российской "Уфе" в киевское "Динамо"
Об этом свидетельствуют данные официального сайта Премьер-лиги .
"Динамо" внесло Алибекова в заявку на вторую часть сезона.
22-летний полузащитник перешел в "Уфу" в сентябре 2020 года, но за это время сыграл за российский клуб лишь 3 матча.
В прошлом сезоне Алибеков выступал на правах аренды в чешском "Слован".
На счету хавбека 10 матчей в составе молодежной сборной Украины.
- Напомним, "Динамо" отдало Алибекова в аренду в "Уфы" 24 сентября 2020.
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