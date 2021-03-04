"Барселона" провела невероятный камбэк в полуфинале Кубка Испании с "Севильей"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой полуфинальной встрече "Севилья" выиграла 2:0, поэтому "Барселона" была вынуждена на своем поле отыгрываться.
Усман Дембеле вывел каталонцев вперед на 12-й минуте. "Севилья" упустила шанс отыграться, когда на 73-й минуте Лукас Окампос не реализовал пенальти.
"Барселона" наказала соперника за расточительство в компенсированное арбитром время - Жерар Пике перевел игру в овертайм, на который "Севилья" вышла в меньшинстве после удаления Фернандо.
В дополнительное время Мартин Брайтвайт забил за команду Рональда Кумана третий гол и окончательно снял все вопросы.
"Барселона" победила "Севилью" 3:0 и вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем игры "Леванте" - "Атлетик".
Кубок Испании
1/2 финала. Ответный матч
3 марта
"Барселона" - "Севилья" 3:0 (2:0, 1:0 - доп. вр.)
Голы: Дембеле, 12, Пике, 90 + 4, Брайтвайт, 95
Удаление: Фернандо, 90 + 2, де Йонг, 103
На 73-й минуте Окмапос ("Севилья") не реализовал пенальти.
Первый матч - 0:2
- Напомним, 10 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" уступила в гостях "Севилье" .
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