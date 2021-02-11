"Барселона" проиграла "Севилье" в полуфинале Кубка Испании
11 февраля, 2021, 08:21
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" уступила в гостях "Севильи"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 25-й минуте "Севилью" вывел вперед Жюль Кунде. На 85-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Иван Ракитич.
"Севилья" победила "Барселону" 2: 0.
Повторная игра состоится 3 марта в "Барселоне".
Кубок Испании
1/2 финала. 1-й матч
10 февраля
"Севилья" - "Барселона" 2: 0
Голы: Кунде, 25 Ракитич, 85
- Напомним, 3 февраля в четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" победила "Гранаду", уступая с разницей в два гола в конце основного времени.
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