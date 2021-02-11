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Espreso.tvСпорт"Барселона" проиграла "Севилье" в полуфинале Кубка Испании

"Барселона" проиграла "Севилье" в полуфинале Кубка Испании


фото: Getty Images
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" уступила в гостях "Севильи"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 25-й минуте "Севилью" вывел вперед Жюль Кунде. На 85-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Иван Ракитич.

"Севилья" победила "Барселону" 2: 0.

Повторная игра состоится 3 марта в "Барселоне".

Кубок Испании

1/2 финала. 1-й матч

10 февраля

"Севилья" - "Барселона" 2: 0

Голы: Кунде, 25 Ракитич, 85

  • Напомним, 3 февраля в четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" победила "Гранаду", уступая с разницей в два гола в конце основного времени.

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