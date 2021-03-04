"Барселона" договорилась о бесплатном трансфере футболиста "Манчестер Сити"

4 марта, 2021, 20:33

Защитник английского "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом бесплатно присоединится к испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, Эрик Гарсия, чей контракт истекает этим летом, бесплатно присоединится к испанской "Барселоне".

В этом сезоне 20-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" 9 матчей. Испанец переехал в Англию из академии "Барселоны", когда ему было 15 лет.

Эрик Гарсия успел провести за сборную Испании 4 матча. Футболист выступает на позиции центрального защитника.

Напомним, 27 февраля "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2: 1 и увеличил отрыв от "Манчестер Юнайтед" до 12 очков.

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