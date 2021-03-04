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Espreso.tvСпорт"Барселона" договорилась о бесплатном трансфере футболиста "Манчестер Сити"

"Барселона" договорилась о бесплатном трансфере футболиста "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Защитник английского "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом бесплатно присоединится к испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, Эрик Гарсия, чей контракт истекает этим летом, бесплатно присоединится к испанской "Барселоне".

В этом сезоне 20-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" 9 матчей. Испанец переехал в Англию из академии "Барселоны", когда ему было 15 лет.

Эрик Гарсия успел провести за сборную Испании 4 матча. Футболист выступает на позиции центрального защитника.

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