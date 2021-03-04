Первую дозу COVID-вакцины в Украине получили 9568 человек

4 марта, 2021, 11:58

По состоянию на 4 марта первую дозу вакцины от COVID-19 получили 9568 человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 4 марта 2021 года от COVID-19 привито 9568 человек, все они получили 1 дозу вакцины", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что все прививки в кабинетах вакцинации по национальному календарю и мобильными бригадами против коронавируса проводятся с соблюдением правил защиты от потенциальных рисков заражения COVID-19. Медицинские учреждения должны обеспечить соблюдение правил инфекционного контроля при проведении профилактических прививок в учреждениях здравоохранения. Это регулируется постановлением об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной болезни.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463.

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