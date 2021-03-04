В Киеве фиксируют распространение коронавируса в семьях и организованных коллективах, - Рубан

4 марта, 2021, 09:40

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60% загружены реанимации Киева, показатели загруженности больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Госпотребслужбе столицы.

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