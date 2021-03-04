В Киеве фиксируют распространение коронавируса в семьях и организованных коллективах, - Рубан
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.
"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.
Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.
"Сегодня почти на 60% загружены реанимации Киева, показатели загруженности больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Госпотребслужбе столицы.
Читайте также: Резкий рост: за сутки обнаружили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти