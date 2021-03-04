Миссия МВФ может вернуться в Украину в апреле, - Корниенко

4 марта, 2021, 21:36

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии Общественному.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - объяснил Корниенко.

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