Шмыгаль назвал пять ключевых вопросов в переговорах с МВФ

4 марта, 2021, 13:33

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пять ключевых вопросов для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ. Это то, о чем я уже говорил, снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99, это согласование макропоказателей двадцать второго - двадцать третьего годов ... И три ключевых вопроса - это судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнении или ненадлежащее заполнение декларации, а также закон о НАБУ - о назначении руководителя и его легитимизации в соответствии с Конституцией ", - сказал Шмыгаль.

При этом Шмыгаль заметил, что три последних вопроса находятся в компетенции Верховной Рады.

Он также добавил, что у правительства есть время по крайней мере до марта, пока не закончится период ограниченной цены на газ для населения.

"Мы с МВФ оптимистично смотрим в будущее. У нас есть время, по крайней мере до марта, пока не завершится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня - следующая точка, когда нам нужно, как минимум, дойти до подписания staff level agreement, то есть предварительного соглашения ", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что к этапу предварительного соглашения Украина должна прийти в июне, чтобы к сентябрю согласовать с Европейским Союзом предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

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