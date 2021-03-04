Луческу озадачил реакцией на провокацию ультрас "Динамо"

4 марта, 2021, 09:06

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его конфликт с фанатами киевского клуба делает рекламу футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Луческу, он помахал рукой ультрас во время кубкового матча против "Колоса" в ответ на баннер с требованием покинуть "Динамо", поскольку хотел таким образом поприветствовать враждебно настроенных болельщиков.

"Это реклама всему футболу и " Динамо " в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за рубежом. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружески приветствую. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их - по-своему ", - пояснил Луческу после четвертьфинальной игры с " Колосом ", в которой динамовцы победили в серии послематчевых пенальти.

Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Колос" в серии послематчевых пенальти.

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