Герой матча с "Шахтером" эмоционально отреагировал на главную сенсацию года

4 марта, 2021, 10:04

Автор победного гола в ворота "Шахтера" Богдан Семенец заявил, что "Агробизнесу" удалось создать сенсацию в Кубке Украины, благодаря тому что команда преодолела страх перед соперником

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Семенца, который в четвертьфинале Кубка Украины забил решающий гол в дополнительное время, после победы "Агробизнеса" из Волочиска, Хмельницкой области, над "Шахтером" у него даже не осталось сил радоваться.

"Невероятные эмоции, обыграть команду такого уровня, эмоции просто не передать. Был некоторый страх перед соперником, но удалось его преодолеть и мы показали лучшую свою игру. Забитый мяч? Сразу принял решение пробивать по воротам. Это мой самый важный гол. Сейчас все крайне утомлены, даже нет сил покричать. Мы отойдем и потом уже поймем, что сделали ", - сказал Семенец.

Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины донецкий "Шахтер" проиграл "Агробизнесу" из Волочиска .

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что дончане проиграли в четвертьфинале Кубка Украины "Агробизнесу" из первой лиги, поскольку не оправились от поражения от "Зари" в Премьер-лиге.

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