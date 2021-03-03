За сутки от коронавируса умерли 185 украинцев

3 марта, 2021, 08:22

7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 марта

В частности, заболели 429 детей и 319 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3486 человек;

летальных случаев - 185;

выздоровели - 5118 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32410).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1364705 человек;

выздоровели - 1182036 человек;

летальных исходов - 26 397;

проведения ПЦР-тестов - 6983925.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 655 случаев;

Винницкая область - 577 случаев;

Волынская область - 211 случаев;

Днепропетровская область - 238 случаев;

Донецкая область - 232 случая;

Житомирская область - 296 случаев;

Закарпатская область - 479 случаев;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 640 случаев;

Киевская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 403 случая;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 309 случаев;

Полтавская область - 148 случаев;

Ровенская область - 217 случая;

Сумская область - 132 случая;

Тернопольская область - 343 случая;

Харьковская область - 394 случая;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 295 случаев;

Черкасская область - 130 случаев;

Черновицкая область - 495 случаев;

Черниговская область - 59 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов вторник, 2 марта 2021