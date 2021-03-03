За сутки от коронавируса умерли 185 украинцев
В частности, заболели 429 детей и 319 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3486 человек;
- летальных случаев - 185;
- выздоровели - 5118 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32410).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1364705 человек;
- выздоровели - 1182036 человек;
- летальных исходов - 26 397;
- проведения ПЦР-тестов - 6983925.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 655 случаев;
Винницкая область - 577 случаев;
Волынская область - 211 случаев;
Днепропетровская область - 238 случаев;
Донецкая область - 232 случая;
Житомирская область - 296 случаев;
Закарпатская область - 479 случаев;
Запорожская область - 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 640 случаев;
Киевская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 403 случая;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 309 случаев;
Полтавская область - 148 случаев;
Ровенская область - 217 случая;
Сумская область - 132 случая;
Тернопольская область - 343 случая;
Харьковская область - 394 случая;
Херсонская область - 40 случаев;
Хмельницкая область - 295 случаев;
Черкасская область - 130 случаев;
Черновицкая область - 495 случаев;
Черниговская область - 59 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторник, 2 марта 2021
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