Стало известно, с кем легендарный боксер Пакьяо проведет первый за два года бой

3 марта, 2021, 14:25

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо договорился о поединке с американцем Майки Гарсией

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Майки Гарсии, он договорился о поединке с чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и планирует встретиться с ним в мае.

"Мы уточняем все детали. Мы надеемся получить точную дату и место в ближайшие дни. Мы стараемся все закончить для боя в мае. Мы долго работали над поединком, особенно в прошлом году. Теперь мы очень близки к тому, чтобы все завершить. Я очень взволнован. Это большой бой. Я считаю, что это прекрасно для моей карьеры, для болельщиков, как и для бокса в целом ", - сказал Гарсия, который выигрывал титулы в четырех категориях.

Филиппинец раз дрался в июле 2019 и победил раздельным решением судей американца Кита Турмана в бою за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

В январе у Пакьяо, через продолжительную паузу, отобрали пояс и объявили его "чемпионом в отпуске".

Напомним, 10 февраля Мэнни Пакьяо заявил, что возвращается на ринг после двухлетнего перерыва .

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