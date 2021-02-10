Самый титулованный боксер мира Пакьяо объявил о возвращении на ринг
Об этом Пакьяо написал в twitter.
По словам единственного в истории чемпиона мира в восьми весовых категориях, он начал подготовку к следующему поединку.
"Тренировочный лагерь начался. Я готов вернуться в ринг и дополнить свое наследие в боксе. Скоро будут большие новости", - пообещал Пакьяо.
Филиппинец в последний раз дрался в июле 2019 года и победил раздельным решением судей американца Кита Турмана в бою за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
В начале этого года у Пакьяо, из-за продолжительной паузы, отобрали пояс и объявили его "чемпионом в отпуске".
Training camp has begun. I'm ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon. @ParadigmSports @AudieAttar- Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 9, 2021
- Напомним, 30 января Мэнни Пакьяо лишили звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.
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