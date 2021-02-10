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Espreso.tvСпортСамый титулованный боксер мира Пакьяо объявил о возвращении на ринг

Самый титулованный боксер мира Пакьяо объявил о возвращении на ринг


фото: Getty Images
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что возвращается на ринг после двухлетнего перерыва

Об этом Пакьяо написал в twitter.

По словам единственного в истории чемпиона мира в восьми весовых категориях, он начал подготовку к следующему поединку.

"Тренировочный лагерь начался. Я готов вернуться в ринг и дополнить свое наследие в боксе. Скоро будут большие новости", - пообещал Пакьяо.

Филиппинец в последний раз дрался в июле 2019 года и победил раздельным решением судей американца Кита Турмана в бою за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

В начале этого года у Пакьяо, из-за продолжительной паузы, отобрали пояс и объявили его "чемпионом в отпуске".

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