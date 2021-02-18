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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время

Комитет Рады поддержал законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время


фото: gettyimages
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует принять за основу законопроект об исчислении времени

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Стефанчук рассказал, что направил письма в НАН и медицинские университеты.

"Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на здоровье человека", - подчеркнул политик.

По его словам, экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

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В то же время Стефанчук отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению некоторым территориальным общинам могут предусмотреть возможность вводить региональное рабочее время.

"Также хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", - подчеркнул Стефанчук.

 

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