Украина через механизм COVAX получит более 1,7 млн доз вакцины от AstraZeneca
2 марта, 2021, 20:17
Международный альянс GAVI сообщил, сколько вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX
Об этом говорится в заявлении GAVI .
В Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca. Размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тыс. доз.
Украина оказалась среди стран, которые первыми получат партию вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.
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