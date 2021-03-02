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Espreso.tvОбществоУкраина через механизм COVAX получит более 1,7 млн доз вакцины от AstraZeneca

Украина через механизм COVAX получит более 1,7 млн доз вакцины от AstraZeneca

Международный альянс GAVI сообщил, сколько вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX

В Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca. Размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тыс. доз.

Украина оказалась среди стран, которые первыми получат партию вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.

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