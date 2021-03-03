Назвались полицией, обещали влияние на прокурора: второго обвиняемого по делу Стерненко заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

3 марта, 2021, 16:17

Руслан Демчук, которого вместе с активистом Сергеем Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы по делу о похищении, заявил, что его заставляли свидетельствовать против активиста

Об этом заявила пресс-служба юридической компании "Миллер" в Facebook.

В компанию обратилась за помощью сторона Демчука - второго осужденного по делу похищения человека.

"Во время разговора с адвокатом Демчук сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, представившиеся сотрудниками Управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", _ говорится в сообщении.

Адвокаты инициировали перевод Демчука в отдельную камеру. и направили заявление о преступлении, по статье "принуждение давать показания"

"После регистрации производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - говорится в заявлении.

Компания взяла дело Демчука на контроль. Со 2 марта интересы Демчука по делу о похищении человека представляет адвокат компании Илья Воробьев.