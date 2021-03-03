Назвались полицией, обещали влияние на прокурора: второго обвиняемого по делу Стерненко заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты
Об этом заявила пресс-служба юридической компании "Миллер" в Facebook.
В компанию обратилась за помощью сторона Демчука - второго осужденного по делу похищения человека.
"Во время разговора с адвокатом Демчук сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, представившиеся сотрудниками Управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", _ говорится в сообщении.
Адвокаты инициировали перевод Демчука в отдельную камеру. и направили заявление о преступлении, по статье "принуждение давать показания"
"После регистрации производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - говорится в заявлении.
Компания взяла дело Демчука на контроль. Со 2 марта интересы Демчука по делу о похищении человека представляет адвокат компании Илья Воробьев.
- Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение. По этому же делу осудили Демчука с таким же наказанием.
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