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Нардепы прекратили собирать подписи за отставку Сытника, - "Голос"


фото: ukrinform
По словам нардепа от фракции "Голос" Андрея Осадчука, даже "слуги", которые собирали подписи за отставку Артема Сытника, делают вид, что ничего не было

Об этом рассказал нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук, передает " Цензор ".

"Эта история умерла, спасибо всем, кто помог это сделать ... Знаю только то, что они (подписные листы по внеочередного заседания. - Ред.) исчезли из зала Верховной Рады. Некоторые депутаты от монобильшости очень весело бегали и предлагали всем подписать внеочередное заседания об отставке Сытника, сейчас этот процесс неожиданно полностью прекратился. Писем для подписания нет. Даже "слуги", которые этим занимались, делают вид, что ничего такого не было ", - рассказал Осадчук.

По его словам, очередной сбор подписей об отставке Сытника закончился "полным провалом".

  • Напомним, 2 марта стало известно о сборе подписей фракцией "Слуга народа" об отставке Артема Сытника с должности директора НАБУ.

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