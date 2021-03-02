"Слуги народа" собирают подписи для внеочередного заседания, чтобы уволить Сытника, - Лерос
2 марта, 2021, 13:39
Нардеп Гео Лерос сообщил, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за внеочередное заседание, чтобы уволить руководителя НАБУ Артема Сытника
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Представители фракции "Слуга народа" начали сбор подписей за внеочередное заседание, чтобы уволить Сытника (руководителя НАБУ). По моей, информации эти действия санкционированы в ОПУ", - отметил Лерос.
Представители фракции «слуги народа» начали сбор подписей за внеочередное заседание, чтобы освободить Сытника (руководителя НАБУ). По моей, информации эти действия санкционированы в ОПУ.Опубликовано Geo Leros Вторник, 2 марта 2021 г.
Фото: Гео Лерос / Facebook
- Напомним, журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, был внесен законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру его назначения.
- По словам заместителя председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгении Кравчук, народные депутаты опасаются возможной реакции стран Запада и МВФ из-за возможного увольнения директора НАБУ Артема Сытника.
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