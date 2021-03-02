 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНезависимо от формы собственности медучреждения и возраста: Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать всех медиков Украины

Независимо от формы собственности медучреждения и возраста: Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать всех медиков Украины

Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса всех медиков в Украине

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украины 24 .

"Мне позвонили из " Добробута", у них там тоже есть COVID-стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - сказал он.

Степанов отметил, что в этой клинике готовы привиться 60-65% медиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать