Независимо от формы собственности медучреждения и возраста: Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать всех медиков Украины

2 марта, 2021, 22:51

Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса всех медиков в Украине

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украины 24 .

"Мне позвонили из " Добробута", у них там тоже есть COVID-стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - сказал он.

Степанов отметил, что в этой клинике готовы привиться 60-65% медиков.