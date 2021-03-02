Независимо от формы собственности медучреждения и возраста: Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать всех медиков Украины
2 марта, 2021, 22:51
Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса всех медиков в Украине
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украины 24 .
"Мне позвонили из " Добробута", у них там тоже есть COVID-стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - сказал он.
Степанов отметил, что в этой клинике готовы привиться 60-65% медиков.
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