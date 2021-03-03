Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о "десоветизации" законодательства

3 марта, 2021, 20:06

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о "десоветизации" законодательства Украины

Соответствующее решение члены комитета приняли на своем заседании 3 марта, передает Интерфакс-Украина

"Есть предложение: рекомендовать Верховной Раде Украины проект №4284 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - отметил решение руководитель комитета Андрей Клочко.

Документ отменяет более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, а также определяет более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР такими, которые не применяются на территории Украины.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, что в Раду внесли законопроект о "десоветизации" законодательства.

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