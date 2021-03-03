ЕС снял санкции с Арбузова и Табачника

3 марта, 2021, 12:08

Евросоюз исключил экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника с санкционного списка

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал Йозвяк.

Отметим, Арбузов был и. о. премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 по 23 февраля 2014 года.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine . In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 202

Ранее сообщалось, по информации журналиста Йозвяка, в Европе могут рассмотреть снятие санкций против чиновников времен Януковича из-за того, что Украина не предоставляет доказательства их виновности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb