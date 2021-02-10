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Espreso.tvОбществоЕвропа может снять санкции с Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника из-за отсутствия доказательств со стороны Украины, - журналист

Европа может снять санкции с Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника из-за отсутствия доказательств со стороны Украины, - журналист


фото: reuters
По информации журналиста Рикарда Йозвяка, в Европе могут рассмотреть снятие санкций против чиновников времен Януковича из-за того, что Украина не предоставляет доказательства их виновности

Об этом написал экс-репортер "Радио свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Йозвяк отметил, что Украина так и не предоставила доказательств виновности Януковича-младшего, экс-главы НБУ и вице-премьера Сергея Арбузова, мнистра доходов и сборов Александра Клименко, а также министра образования Дмитрия Табачника.

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