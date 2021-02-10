Европа может снять санкции с Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника из-за отсутствия доказательств со стороны Украины, - журналист
10 февраля, 2021, 13:29
По информации журналиста Рикарда Йозвяка, в Европе могут рассмотреть снятие санкций против чиновников времен Януковича из-за того, что Украина не предоставляет доказательства их виновности
Об этом написал экс-репортер "Радио свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Йозвяк отметил, что Украина так и не предоставила доказательств виновности Януковича-младшего, экс-главы НБУ и вице-премьера Сергея Арбузова, мнистра доходов и сборов Александра Клименко, а также министра образования Дмитрия Табачника.
the EU may lift the sanctions on Yanukovych 's son , Oleksandr, and possible a few others like the former PM of #Ukraine Arbuzov + Klymenko & Tabachnyk. lack of evidence provided by Kyiv to keep them listed is forcing the EU's hand here.- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 10, 2021
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