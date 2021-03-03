Адвокаты крымского политзаключенного Приходько заявили, что обжалуют приговор суда РФ о 5 годах заключения

3 марта, 2021, 22:16

Адвокаты активиста Олега Приходько, которого суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам заключения, планирует обжаловать решение

Об этом сообщил в комментарии Радио Крым.Реалии адвокат Назим Шейхмамбетов.

"В ближайшее время мы получим полный текст приговора, проанализируем его и обжалуем в апелляционном военном суде. Как быстро состоится судебное заседание по рассмотрению нашей жалобы, я сказать не могу", - сказал адвокат.

По его словам, защита и Приходько были готовы к такому приговору.

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"Мы объективно понимали всю конъюнктуру этого уголовного дела, что, скорее всего, во всяком случае Олег Аркадьевич об этом неоднократно говорил, будет обвинительный приговор, что и произошло", - отметил адвокат.

Он добавил, что приговор суда Приходько воспринял спокойно.

"Он морально был готов, я так понимаю, он неоднократно об этом говорил, он понимал и объяснял, что за ним пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и спецслужб России уже давно. И он понимал, что рано или поздно это все выльется в какое-то дело и его осудят на какой-то срок. Он готов и дальше доказывать свою невиновность и абсурдность выдвинутых обвинений", - добавил адвокат.