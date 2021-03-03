Российский суд приговорил политзаключенного из оккупированного Крыма Приходько к пяти годам тюрьмы

3 марта, 2021, 15:59

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Крыма Олегу Приходько по обвинению в попытке теракта и приговорил к пяти годам колонии строгого режима

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Первый год он должен провести в тюрьме-колонии. Приходько также назначили 110 тыс. рублей (около 42 тыс. грн) штрафа.

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"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти пану Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России. Подчеркиваю, что наш согражданин в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания" , - заявила Денисова.