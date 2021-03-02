В Италии снова проснулся вулкан Этна
Об этом сообщает агентство ANSA .
Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катании. Вулкан также выбросил большие капли лавы, а в нескольких южных от Этны городах и поселках найдены небольшие части вулканического камня.
Из-за извержения прекратил работу аэропорт в Катании. На летную полосу осел вулканический пепел.
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"Взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
#CTAairport 2 marzo 2021 ore 15:50. A causa dell'attività eruttiva dell ' #Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista di #CTAairport è al momento chiusa perché contaminata: è in corso l'attività di pulizia e bonifica . Info voli con compagnie aeree pic.twitter.com/vQ4JFwWzmC- Aeroporto di Catania (@CTAairport) March 2, 2021
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