В Италии снова проснулся вулкан Этна

2 марта, 2021, 19:20

На острове Сицилия началось второе извержение вулкана Этна за месяц

Об этом сообщает агентство ANSA .

Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катании. Вулкан также выбросил большие капли лавы, а в нескольких южных от Этны городах и поселках найдены небольшие части вулканического камня.

Из-за извержения прекратил работу аэропорт в Катании. На летную полосу осел вулканический пепел.

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"Взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.