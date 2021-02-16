В Италии проснулся вулкан Этна. ВИДЕО

Об этом сообщает ANSA , передает РБК-Украина .

По данным агентства, извержение произошло с выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение активности Этны было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 17:10 по Киеву.

Источник толчков находится на глубине около 3 км.

#Etna 's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night , 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf - Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021