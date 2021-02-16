В Италии проснулся вулкан Этна. ВИДЕО
16 февраля, 2021, 21:48
16 февраля на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна
Об этом сообщает ANSA, передает РБК-Украина.
По данным агентства, извержение произошло с выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение активности Этны было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 17:10 по Киеву.
Источник толчков находится на глубине около 3 км.
#Etna 's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night , 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf- Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021
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