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Espreso.tvОбществоВ Италии проснулся вулкан Этна. ВИДЕО

В Италии проснулся вулкан Этна. ВИДЕО


фото: Reuters
16 февраля на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна

Об этом сообщает ANSA, передает РБК-Украина.

По данным агентства, извержение произошло с выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение активности Этны было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 17:10 по Киеву.

Источник толчков находится на глубине около 3 км.

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