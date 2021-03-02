На Львовщине обнаружили два штамма коронавируса, - эпидемиолог
2 марта, 2021, 15:59
Во Львовской области зафиксировали два штамма коронавируса - В1 и В11
Об этом во время брифинга сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Иванченко-Тимко.
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - подчеркнула она.
По словам Иванченко-Тимко, "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.
- Напомним, 5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 марта.
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