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Espreso.tvОбществоНа Львовщине обнаружили два штамма коронавируса, - эпидемиолог

На Львовщине обнаружили два штамма коронавируса, - эпидемиолог


фото: reuters
Во Львовской области зафиксировали два штамма коронавируса - В1 и В11

Об этом во время брифинга сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Иванченко-Тимко.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - подчеркнула она.

По словам Иванченко-Тимко, "южноафриканского" и "британского" штаммов пока в области не выявили.

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