Суд в пятый раз перенес заседание по национализации ПриватБанка

2 марта, 2021, 17:25

2 марта Шестой апелляционный суд Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по иску Игоря Коломойского: ждут вердикта КСУ относительно "антиколомойского" закона

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Шестой апелляционный админсуд Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка до решения Конституционного суда, который проверяет на конституционность "антиколомойский закон".

Читайте также: Суд запретил ПриватБанку проведение конкурса на председателя правления: банк подает апелляцию

16 февраля этот же суд перенес на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка по иску олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации банка. Тогда сообщалось, что до 2 марта суд должен получить из КСУ запрошенную информацию об "антиколомойском" законе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо