Суд в пятый раз перенес заседание по национализации ПриватБанка
2 марта, 2021, 17:25
2 марта Шестой апелляционный суд Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по иску Игоря Коломойского: ждут вердикта КСУ относительно "антиколомойского" закона
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Шестой апелляционный админсуд Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка до решения Конституционного суда, который проверяет на конституционность "антиколомойский закон".
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16 февраля этот же суд перенес на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка по иску олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации банка. Тогда сообщалось, что до 2 марта суд должен получить из КСУ запрошенную информацию об "антиколомойском" законе.
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