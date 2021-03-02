Со стартовой площадки на российском Байконуре украли детали с драгоценными металлами

2 марта, 2021, 17:32

Полиция РФ начала расследование по факту исчезновения деталей с драгоценными металлами со стартовой площадки российского космодрома Байконур в Казахстане

Об этом сообщили российскому Интерфаксу в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Сейчас УМВД России на Комплексе " Байконур " проводит необходимые следственные действия по этому факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к событию, будут установлены в ходе расследования", - отметили в ЦЭНКИ.

Ранее российские СМИ сообщили, что инцидент произошел на стартовой площадке 110. Во время проверки 19 февраля было обнаружено, что входные двери на стартовую площадку сломаны и оттуда похищены радиодетали с редкоземельными металлами, их стоимость не уточняется. По всему периметру площадка обнесена колючей проволокой высотой более двух метров, однако не оборудована сигнализацией. Внутри территорию патрулируют девять охранников, а снаружи - полиция.

Площадка №110 использовалась для запусков советской лунной ракеты Н-1 и ракет "Энергия". 15 ноября 1988 года с этой площадки стартовала ракета-носитель "Энергия", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Буран".

Байконур - первый и основной космодром СССР. Сейчас комплекс арендуется Россией у Казахстана (договор на период до 2050 года).

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