"У Авакова есть личный интерес, чтобы Стерненко сидел", - Бобровская

2 марта, 2021, 13:16

Об этом в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо", передает "Еспресо.Захид" Политик отметила, что для гражданского общества, которое поддерживает одесского активиста Сергея Стерненко, позиция министра внутренних дел Арсена Авакова вполне предсказуема.

"Мы знаем, что у Авакова есть личный интерес, интерес в том, чтобы Сергей сидел, и мы даже предполагаем, что это - определенный обмен, отдача Сергея под такую руку, квоту Авакова в обмен на отсутствие реакций (санкций) на Медведчука и компанию, особенно на Харьковщине. Мы знаем, что там скоро должны состояться выборы мэра, и то, чья это область и чья сфера влияния тоже, по-моему, очевидно", - отметила народный депутат.

По словам Соломии Бобровской, Сергей Стерненко стал собирательным образом протестного общества, но если во Львове, Ривне, кое-где в Западной Украине люди могут выйти на улицы, чтобы выразить свое "нет", к сожалению, в Одессе, Херсоне, Харькове или Запорожье протесты и в дальнейшем подавляются политиками и криминальными элементами.

"Мне обидно за людей, которые отстаивали Одессу как часть Украины в 2014 году, - призналась политик. - Напомню, когда во Львове, Ривне и Киеве Майдан 3 марта 2014 года уже успокоился, на Одесской ОГА был вывешен российский триколор, для них (одесских патриотов - ред.) борьба за Одессу только начиналась", - сказала она.

Бобровская отметила, что апелляция еще не подана адвокатами (по крайней мере по состоянию на 28 февраля), но она готовится.

"Аргументы, которые были подготовлены в приговоре судьей, легко разбиваются - это скажет любой юрист. Речь идет не только о похищении (человека, - ред.), но и о якобы похищении 300 гривен, которые были у этого представителя политической партии "Родина". Политические предпочтения Сергея тоже были указаны в приговоре как такие, которые негативно влияют на отношение одного к другому. Шесть лет дело совершенно не рассматривалась. Т. н. пострадавший не появлялся в суд. Свидетели давали разные показания, даже куда ехал этот потерпевший. Это говорит о том, что приговор Стерненко политически мотивирован, и если президент Зеленский имел к этому отношение, это еще один президент, который возвращается в 2010-2013 год и закончит он не очень красиво", - убеждена народный депутат.

Напомним, в эфире одного из телеканалов упомянутый чиновник выразил мнение, что Сергей Стерненко придумал себе образ революционера, а на самом деле героем не является, поскольку отличился лишь "разными протестами под разными офисами с острой критикой".

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