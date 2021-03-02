"Минай" заявил на УПЛ футболиста сборной Мали

2 марта, 2021, 20:56

Левый защитник Сиака Багайоко стал игроком закарпатского "Миная"

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

22-летний Багайоко стал игроком "Миная" и уже заявлен на матчи Украинской Премьер-лиги. Срок контракта пока не сообщается.

В этом сезоне Сиака Багайоко провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи за малийскую "Джолиба". Ранее защищал цвета "Стад Мальена", греческого "Анагенниси Кардицас" и тунисского "Сфакса".

На счету левого защитника 1 гол в 8 матчах за сборную Мали. Выступал за молодежные и юношеские команды своей страны.

28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.

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