"Минай" заявил на УПЛ футболиста сборной Мали
2 марта, 2021, 20:56
Левый защитник Сиака Багайоко стал игроком закарпатского "Миная"
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
22-летний Багайоко стал игроком "Миная" и уже заявлен на матчи Украинской Премьер-лиги. Срок контракта пока не сообщается.
В этом сезоне Сиака Багайоко провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи за малийскую "Джолиба". Ранее защищал цвета "Стад Мальена", греческого "Анагенниси Кардицас" и тунисского "Сфакса".
На счету левого защитника 1 гол в 8 матчах за сборную Мали. Выступал за молодежные и юношеские команды своей страны.
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.
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