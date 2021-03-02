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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: Житомир не будет ограничивать работу транспорта

"Красная" зона карантина: Житомир не будет ограничивать работу транспорта

В горсовете Житомира не будут ограничивать работу городского транспорта, несмотря на введение "красной" зоны карантина

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Управление транспорта и связи городского совета информирует: несмотря на " красную " зону, городской общественный транспорт в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят во время пользования общественным транспортом соблюдать масочный режим.

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