"Красная" зона карантина: Житомир не будет ограничивать работу транспорта
2 марта, 2021, 19:38
В горсовете Житомира не будут ограничивать работу городского транспорта, несмотря на введение "красной" зоны карантина
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Управление транспорта и связи городского совета информирует: несмотря на " красную " зону, городской общественный транспорт в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят во время пользования общественным транспортом соблюдать масочный режим.
- Напомним, с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.
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