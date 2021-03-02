Оккупанты создают фейковые репортажи об обстреле со стороны ВСУ, - командование ООС

2 марта, 2021, 18:01

Командование Операции объединенных сил заявляет, что СМИ вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях производят заведомо постановочные и ложные новости об обстрелах ВСУ населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр командования в Facebook .

"Выработка заведомо постановочных и ложных новостей уже стало визитной карточкой СМИ вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, утром 1 марта, для формирования фейковых репортажей, представители вооруженных формирований РФ закрыли район провокаций для СММ ОБСЕ и не пропускали их в указанный район в течение пяти часов.

"В период между 15:15 и 15:43 команда Миссии зафиксировала 33 взрыва неопределенного происхождения ориентировочно в 2-5 км на запад, северо-запад и север. Именно этого и добивались зодчие фейковых новостей. Сразу после фиксациии взрывов патруль СММ ОБСЕ, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, вернулся на неподконтрольную правительству Украины территорию в г. Донецке ", - говорится в сообщении.

Как сообщает командование, в это же время со стороны вооруженных формирований ОРДО осуществлялось массовое тиражирование фейков относительно обстрелов населенных пунктов Оленевка и Старомихайловка. При этом ВСУ обвиняли в применении минометов калибра 120 мм и 82 мм.

"Сфабрикованная картинка разрушений зданий и обесточивание двух населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию заполонила все сайты и Telegram-каналы, подконтрольные оккупационной власти ОРДЛО. Вероятнее всего, такие скоординированные действия вооруженных формирований РФ являются продолжением манипуляций со стороны ОРДО вокруг работы КПВВ " Новотроицкое ". Попытки дискредитировать украинскую сторону на фоне успешного пропуска конвоя ООН на ТОТ через КПВВ "Счастье", - отметили в командовании ООС.

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