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Espreso.tvСпортОбидчик Джошуа договорился о поединке с тяжеловесом, с которым дрался Кличко-старший

Обидчик Джошуа договорился о поединке с тяжеловесом, с которым дрался Кличко-старший


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США 24 апреля встретится с соотечественником Крисом Арреолой

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Поединок между Руисом и Арреолой состоится 24 апреля. Для бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

"Энди Руис и Крис Арреола возглавят шоу на FOX PPV. Бой готовился почти год и теперь запланирован на 24 апреля", - написал Коппинджер.

Летом 2019 31-летний Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу в реванше.

39-летний Крис Арреола в 2009 году сражался за словотитлу WBC с Виталием Кличко и сдался украинскому чемпиону после десятого раунда.

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