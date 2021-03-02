Обидчик Джошуа договорился о поединке с тяжеловесом, с которым дрался Кличко-старший

2 марта, 2021, 11:11

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США 24 апреля встретится с соотечественником Крисом Арреолой

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Поединок между Руисом и Арреолой состоится 24 апреля. Для бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

"Энди Руис и Крис Арреола возглавят шоу на FOX PPV. Бой готовился почти год и теперь запланирован на 24 апреля", - написал Коппинджер.

Летом 2019 31-летний Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу в реванше.

39-летний Крис Арреола в 2009 году сражался за словотитлу WBC с Виталием Кличко и сдался украинскому чемпиону после десятого раунда.

Sources: Andy Ruiz and Chris Arreola will headline a FOX PPV. Yes, you heard that right. PPV. The heavyweight fight has been in the works for almost a year now and will take place April 24 per @JakeNDaBox https://t.co/54ahZ0P5GL - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 2, 2021

Напомним, 15 февраля Энди Руис заявил, что вскоре проведет первый бой с 2019 года.

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