Обидчик Джошуа Руис анонсировал свое возвращение на ринг, последний раз он дрался в 2019 году

15 февраля, 2021, 16:31

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис признался, что вскоре проведет свой первый с 2019 года бой

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram боксера.

По словам Руиса, вскоре мы узнаем дату его следующего боя.

"Мы тяжело работаем, скоро дата боя", - написал американец под роликом с тренировки.

Энди Руис летом 2019 года сенсационно победил Джошуа и отобрал у него титулы WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Однако, уже в декабре того же года британец взял реванш и вернул себе титулы.

В мае прошлого года стало известно, что Руис начал сотрудничество с Эдди Рейносо, который тренирует мексиканца Сауля Альвареса.

В августе сообщалось, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис проведет следующий бой против Мануэля Чарра из Германии.

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