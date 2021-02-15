Обидчик Джошуа Руис анонсировал свое возвращение на ринг, последний раз он дрался в 2019 году
15 февраля, 2021, 16:31
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис признался, что вскоре проведет свой первый с 2019 года бой
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram боксера.
По словам Руиса, вскоре мы узнаем дату его следующего боя.
"Мы тяжело работаем, скоро дата боя", - написал американец под роликом с тренировки.
Энди Руис летом 2019 года сенсационно победил Джошуа и отобрал у него титулы WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Однако, уже в декабре того же года британец взял реванш и вернул себе титулы.
- В мае прошлого года стало известно, что Руис начал сотрудничество с Эдди Рейносо, который тренирует мексиканца Сауля Альвареса.
- В августе сообщалось, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис проведет следующий бой против Мануэля Чарра из Германии.
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