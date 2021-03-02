Незадекларированный участок в Крыму и конфликт интересов: глава НАПК Новиков направил в суд 2 админпротокола по председателю КСУ Тупицкому
Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.
"Глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.
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Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и относительно умышленного неуказания в декларации участка в оккупированном Крыму. Ответственность за эти нарушения предусмотрена по статьям "нарушение требований финансового контроля" и "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса об административных правонарушениях.
Агентство ожидает сообщение о времени и дате судебных заседаний.
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