 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНезадекларированный участок в Крыму и конфликт интересов: глава НАПК Новиков направил в суд 2 админпротокола по председателю КСУ Тупицкому

Незадекларированный участок в Крыму и конфликт интересов: глава НАПК Новиков направил в суд 2 админпротокола по председателю КСУ Тупицкому


фото: ukranews
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд 2 протокола об административном нарушении относительно отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Из-за незадекларированного участка в Крыму": глава НАПК Новиков составил два админпротокола на Тупицкого

Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и относительно умышленного неуказания в декларации участка в оккупированном Крыму. Ответственность за эти нарушения предусмотрена по статьям "нарушение требований финансового контроля" и "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса об административных правонарушениях.

Агентство ожидает сообщение о времени и дате судебных заседаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать