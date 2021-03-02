Незадекларированный участок в Крыму и конфликт интересов: глава НАПК Новиков направил в суд 2 админпротокола по председателю КСУ Тупицкому

2 марта, 2021, 17:30

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд 2 протокола об административном нарушении относительно отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

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Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и относительно умышленного неуказания в декларации участка в оккупированном Крыму. Ответственность за эти нарушения предусмотрена по статьям "нарушение требований финансового контроля" и "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса об административных правонарушениях.

Агентство ожидает сообщение о времени и дате судебных заседаний.