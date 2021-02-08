"Из-за незадекларированного участка в Крыму": глава НАПК Новиков составил два админпротокола на Тупицкого

8 февраля, 2021, 15:50

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два протокола в отношении отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого из-за конфликта интересов из-за незадекларированного участка в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Еще 1 октября 2020 - почти за месяц до принятия известного решения КСУ - НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола на Тупицкого - по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов ", - отметил Новиков.

Он подчеркнул, что с 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушений, если их совершил судья, могут только лично глава НАПК или его заместители.

Как отмечается, 1 октября 2020 в рамках полной проверки декларации Александра Тупицкого НАПК направило судьи запрос о предоставлении объяснений и документов. В запросе в частности ставился вопрос о причинах неуказания в декларации сведений о земельном участке , расположенном в оккупированном городе Ялта Автономной Республики Крым.

7 октября 2020 года Александр Тупицкий сообщил НАПК, что он отбывает в ежегодный отпуск и просит продлить срок для дачи объяснений. Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

Сообщается, что 27 октября 2020 Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решение КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным.

"Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что до этого в своем решении судьи КСУ нарушили требования Конституции и отменили положения закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов. Таким образом, в ходе руководства рассмотрением дела Александр Тупицкий "взял на себя исключительные полномочия парламента и субъектов права на конституционное обращение, чем грубо нарушил требования ст. 150 Конституции Украины и закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

"Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018 года Александр Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. Среди них - земельный участок, расположенный в АР Крым", - говорится в сообщении.

Сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины.

Как отметили в НАПК, из документа "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости", выданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, следует, что 19 июля 2018 Александр Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.

"Таким образом, Тупицкий А.Н. получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины "(ч. 4 ст. 11)", - говорится в сообщении .

Так, закон Украины "О предотвращении коррупции" (в редакции от 24.10.2020) устанавливает, что в декларации указываются сведения об объектах недвижимости, которые, в том числе, находятся в аренде у субъекта декларирования и членов его семьи или на ином праве пользования, независимо от формы заключения сделки, в результате которой приобретено такое право.

Сообщается, что врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.

9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

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