НАПК вызывает бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного для объяснений

2 марта, 2021, 10:07

НАПК приглашает пять человек, в том числе и бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного для дачи объяснений из-за несвоевременного представления декларации

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"В связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются: Дмитрий Нескоромный, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ). Приглашается 9 марта; Эдуард Ушканенко, бывший следователь ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве. Приглашается 4 марта, 11.00 ; Михаил Савостяник, бывший начальник отдела Госфинмониторинга. Приглашается 4 марта, 14.00; Оксана Телешецкая, бывший прокурор прокуратуры города Киева. Приглашается 4 марта, 12.00, Иван Фурсин, бывший народный депутат Украины. Приглашается 4 марта, 10.00 ", - говорится в сообщении.

Также, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители партий "Радикальная партия Олега Ляшко", "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна", "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!", "Социал-патриотическая ассамблея славян", "ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)". Также относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашается распорядитель избирательного фонда Василий Присяжный (Избирательный фонд кандидата в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области Василия Ивановича присяжных).

Напомним, что бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова.

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