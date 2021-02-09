"Я в безопасности и недоступен": Нескоромный записал видеообращение, в СБУ назвали это манипулятивным заявлением

9 февраля, 2021, 15:40

Бывший первый заместитель руководителя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова, выложил в Telegram видеообращение, в котором заявил об "изменении стратегии защиты" и отмене публичной пресс-конференции

Соответствующее видео Нескоромный обнародовал в Telegram.

"Меня зовут Дмитрий Нескоромный. Я записываю это видео, чтобы, во-первых, показать, что я жив, что я в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить. А во-вторых, чтобы сообщить, что завтрашней пресс-конференции не будет", - отметил он.

Нескоромный заявил, что украинская власть объявила его в международный розыск и что по совету адвокатов он решил изменить стратегию защиты.

"Как именно я сделаю, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Их сейчас ведут юристы с представителями правоохранительных органов. Это непростые переговоры. Мне сделали определенное предложение, которое я не могу принять, поскольку являюсь действующим сотрудником СБУ", - подчеркнул он.

Подозреваемый сказал, что может предоставить европейским правоохранителям информацию о коррупции в высших эшелонах власти Украины, в частности, о хищении международной помощи, о выводе денег из госбанков.

"Я также готов предоставить украинскому обществу информацию о том, что происходит на самом деле в СБУ. К сожалению, СБУ пока не работает в интересах страны. Многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок. Торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков - этим занимаются целые подразделения спецслужбы", - добавил он.

В свою очередь в комментарии Украинской правде в пресс-службе СБУ заявили, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера".

"Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму", - говорится в заявлении СБУ.

В пресс-службе СБУ обращаются ко всем неравнодушным гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

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