"Я в безопасности и недоступен": Нескоромный записал видеообращение, в СБУ назвали это манипулятивным заявлением
Соответствующее видео Нескоромный обнародовал в Telegram.
"Меня зовут Дмитрий Нескоромный. Я записываю это видео, чтобы, во-первых, показать, что я жив, что я в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить. А во-вторых, чтобы сообщить, что завтрашней пресс-конференции не будет", - отметил он.
Нескоромный заявил, что украинская власть объявила его в международный розыск и что по совету адвокатов он решил изменить стратегию защиты.
"Как именно я сделаю, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Их сейчас ведут юристы с представителями правоохранительных органов. Это непростые переговоры. Мне сделали определенное предложение, которое я не могу принять, поскольку являюсь действующим сотрудником СБУ", - подчеркнул он.
Подозреваемый сказал, что может предоставить европейским правоохранителям информацию о коррупции в высших эшелонах власти Украины, в частности, о хищении международной помощи, о выводе денег из госбанков.
"Я также готов предоставить украинскому обществу информацию о том, что происходит на самом деле в СБУ. К сожалению, СБУ пока не работает в интересах страны. Многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок. Торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков - этим занимаются целые подразделения спецслужбы", - добавил он.
В свою очередь в комментарии Украинской правде в пресс-службе СБУ заявили, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера".
"Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму", - говорится в заявлении СБУ.
В пресс-службе СБУ обращаются ко всем неравнодушным гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Юрмй Расюк, суд отправил его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
- СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.
- Также журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде об избрании меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала Андрея Наумова был полковник Дмитрий Нескоромный.
- Служба безопасности Украины проверяет возможные связи экс-заместителя главы этого ведомства Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации.
- Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова.
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