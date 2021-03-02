На Тернопольщине чиновника налоговой разоблачили на взятке в 1 млн грн, - СБУ
2 марта, 2021, 14:07
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области на организации механизма взяток от предпринимателей
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За неправомерную выгоду налоговик "гарантировал" предпринимателю уменьшить размер штрафных санкций. Также он обещал не направлять результаты проверок в правоохранительные органы для регистрации уголовного производства. Для передачи денег чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали сообщника соответственно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.
Сейчас чиновнику и посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти