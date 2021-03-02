На Тернопольщине чиновника налоговой разоблачили на взятке в 1 млн грн, - СБУ

2 марта, 2021, 14:07

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области на организации механизма взяток от предпринимателей

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За неправомерную выгоду налоговик "гарантировал" предпринимателю уменьшить размер штрафных санкций. Также он обещал не направлять результаты проверок в правоохранительные органы для регистрации уголовного производства. Для передачи денег чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали сообщника соответственно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

Сейчас чиновнику и посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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