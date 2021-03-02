За сутки от коронавируса умерли 162 украинца

2 марта, 2021, 08:23

5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 марта

В частности, заболели 308 детей и 218 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1410 человек;

летальных случаев - 162;

выздоровели - 5194 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 54 994 (в том числе методом ПЦР - 27407, методом ИФА - 14483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13104).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1357470 человек;

выздоровели - 1176918 человек;

летальных исходов - 26 212;

проведения ПЦР-тестов - 6948980.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 463 случая;

Винницкая область - 453 случая;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 206 случаев;

Донецкая область - 107 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 438 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 649 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 349 случаев;

Николаевская область - 153 случая;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 108 случаев;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 146 случаев;

Харьковская область - 319 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черновицкая область - 504 случая;

Черниговская область - 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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