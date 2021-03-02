Минсоцполитики перечислило средства за февраль на выплаты льгот и субсидий
2 марта, 2021, 16:22
Министерство социальной политики перечислило средства за февраль на выплаты льгот и и жилищных субсидий
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, Минсоцполитики по состоянию на 2 марта 2021 года профинансировало региональные органы социальной защиты населения для выплаты льгот и жилищных субсидий за февраль 2021 года в наличной форме.
Отмечается, что органы соцзащиты населения в ближайшее время направят соответствующие средства на счета получателей или на отделение Укрпочты.
- Напомним, средний размер жилищных субсидий в январе составил 2,2 тыс. грн, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для определенных групп населения - 1,1 тыс. грн.
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