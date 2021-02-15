Средний размер жилищных субсидий в январе составил 2,2 тыс. грн, - Лазебная

15 февраля, 2021, 12:10

Средний размер жилищных субсидий в январе составил 2,2 тыс. грн, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для определенных групп населения - 1,1 тыс. грн

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV .

По словам Лазебной, программой жилищных субсидий в Украине пользуется 3 млн домохозяйств. Они платят не более 10% своих доходов за коммунальные услуги, в то время как остальное компенсирует государство.

"Средний размер субсидий в январе составил 2,2 тыс. грн", - сказала Лазебная.

По ее словам, главная цель этой программы - компенсировать малообеспеченным людям разницу между стоимостью платежек и определенным для каждого домохозяйства базовым процентом платежа. При этом процент этот индивидуален для каждой семьи, в зависимости от того, какие доходы она.

Лазебная отметила, что программа поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг кроме субсидий имеет и другую составляющую - льготы на оплату житлво-коммунальных услуг.

"Льготами у нас пользуются 1,8 млн человек. Это льготы статусные, они определены законом, размер у них от 25% до 100% оплаты коммунальных услуг. Больше всего - 100% коммунальных услуг - мы компенсируем участникам боевых действий, участникам войны. В январе средний размер льгот, которые государство компенсирует в этих категорий - 1,1 тыс. грн ", - отметила Лазебная.

В целом, по ее словам, программа поддержки населения по олпати коммунальных услуг охватывает треть домохозяйств Украины.

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