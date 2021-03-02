Малиновский повторил бомбардирское достижение Ярмоленко, Коноплянки и Реброва

2 марта, 2021, 13:46

Руслан Малиновский забил десятый мяч за итальянскую "Аталанту" в Серии А и вышел на четвертое место среди украинских футболистов по голам в топ-чемпионатах

Об этом сообщает "Команда 1" .

28 февраля Руслан Малиновский забил за "Аталанту" в матче 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории". Это гол стал для Украинской 10-м в Серии А. Таким образом, полузащитник догнал Сергея Реброва, Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко по количеству голов в пяти европейских топ-чемпионатах.

Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко, забивший за итальянский "Милан" и английский "Челси" 136 голов.

Топ-10 украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки

1. Андрей Шевченко ( "Милан", "Челси") - 136

2. Андрей Воронин ( "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Байер", "Ливерпуль", "Герта", "Фортуна") - 53

3. Александр Заваров ( "Ювентус", "Нанси") - 17

4-7. Сергей Ребров ( "Тоттенхэм", "Вест Хэм") - 10

4-7. Андрей Ярмоленко ( "Боруссия" Дортмунд, "Вест Хэм") - 10

4-7. Евгений Коноплянка ( "Севилья", "Шальке") - 10

4-7. Руслан Малиновский ( "Аталанта")

8. Юрий Максимов ( "Вердер") - 9

9. Виктор Скрипник ( "Вердер") - 7

10-11. Владимир Лютый ( "Бохум", "Дуйсбург") - 6

10-11. Артем Кравец ( "Штутгарт", "Гранада") - 6

28 февраля Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Сампдории".

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