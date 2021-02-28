Гол Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и открыл счет на 40-й минуте. Для украинца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, также на его счету три результативные передачи.
Еще один украинский футболист "Аталанты" - Виктор Коваленко, весь матч просидел в запасе и пока не дебютировал за команду из Бергамо.
На 70-й минуте Робин Госенс отправил в ворота "Сампдории" еще один мяч и установил окончательный результат игры.
"Аталанта" победила "Сампдорию" 2: 0, набрала 46 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. Команда из Генуи имеет 30 пунктов и идет десятой.
Чемпионат Италии
24-й тур
28 февраля
"Сампдория" - "Аталанта" 0: 2
Голы: Малиновский, 40, Госенс, 70
- Напомним, 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .
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