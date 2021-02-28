Гол Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию"

28 февраля, 2021, 15:22

Украинский футболист Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Сампдории"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и открыл счет на 40-й минуте. Для украинца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, также на его счету три результативные передачи.

Еще один украинский футболист "Аталанты" - Виктор Коваленко, весь матч просидел в запасе и пока не дебютировал за команду из Бергамо.

На 70-й минуте Робин Госенс отправил в ворота "Сампдории" еще один мяч и установил окончательный результат игры.

"Аталанта" победила "Сампдорию" 2: 0, набрала 46 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. Команда из Генуи имеет 30 пунктов и идет десятой.

Чемпионат Италии

24-й тур

28 февраля

"Сампдория" - "Аталанта" 0: 2

Голы: Малиновский, 40, Госенс, 70

Напомним, 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .

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