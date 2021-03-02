Лидер ПСЖ пропустит матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов
2 марта, 2021, 14:49
Бразильский форвард ПСЖ Неймар не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает footmercato.net.
Неймар продолжает восстанавливаться от травмы левого приводящей мышцы бедра и пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной, которая состоится 10 марта в Париже. Также форвард не сыграет во встрече чемпионата Франции против "Бордо" и матчи Кубка страны с "Брестом".
Бразилец уже восстановил индивидуальные тренировки, однако еще не готов участвовать в матчах.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах.
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.
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