 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛидер ПСЖ пропустит матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов

Лидер ПСЖ пропустит матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Бразильский форвард ПСЖ Неймар не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"

Об этом сообщает footmercato.net.

Неймар продолжает восстанавливаться от травмы левого приводящей мышцы бедра и пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной, которая состоится 10 марта в Париже. Также форвард не сыграет во встрече чемпионата Франции против "Бордо" и матчи Кубка страны с "Брестом".

Бразилец уже восстановил индивидуальные тренировки, однако еще не готов участвовать в матчах.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать