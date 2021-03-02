Ломаченко устроил жаркий спор с чемпионом мира в соцсети

2 марта, 2021, 09:09

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC американцем Девином Хейни

Об этом сообщает vRINGe.com .

На вопрос "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) где он Хейни в twitter "где Ломаченко", украинский боксер ответил, что готов драться со всеми, кто брошу ему вызов.

"Я здесь. Жду, когда вы, трусы, наконец решитесь на настоящий бой вместо виртуального в соцсетях", - написал Ломаченко.

Далее боксеры устроили в комментариях спор.

Хейни: "Ожидание - не твой конек, думаю ты усвоил это с поединка с Лопесом".

Ломаченко: "Ожидание - твое любимое занятие, ведь ты до сих пор так ни с кем и не дрался".

Хейни: "Я ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты выклянчил себе франчайзинговый титул".

Ломаченко: "Ты знаешь, что это было не мое решение. Но не тебе об этом жалеть, ведь в итоге они отправили тебе пояс по почте".

В октябре 2020 года другой американец - Теофимо Лопес - одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Хейни владеет "регулярным" поясом организации.

Waiting is not your best bet I would think u learned that from the Teo fight https://t.co/1YgJ9xbaQh - Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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